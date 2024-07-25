Мужчина отметил, что его семья платит за коммунальные услуги лишь четыре месяца в году.

Житель Харькова Олесь Штефчук установил на крыше своего дома солнечные панели, которые не только обеспечивают его семью светом, но позволяют продавать излишек государству.

Мужчина в комментарии "Суспильне" рассказал, что решение установить солнечные панели он принял восемь лет назад и на данный момент это решение окупилось на 80%.

"Кондиционер мы, кстати, подбирали инверторный. Переходит в режим поддержки, где он потребляет 200-300 ватт", - объясняет Штефчук.

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Энергосберегающие технологии позволяют семье почти без ограничений пользоваться бытовыми приборами.

"Через розетку мы управляем дистанционно нашим прибором. Задаем ему расписание работы. Это экономия электроэнергии. Инвестиция в 300-400 гривен", - говорит Штефчук.

Электричество сейчас семья производит для себя, а остаток отдает государству.

"Во времена, когда нашей общей электросети особенно затруднительно, мы производим в 10-20-30 раз больше электроэнергии, чем потребляем", - объяснил мужчина.

Он рассказал, что за коммунальные услуги семья платит четыре месяца в году - осенью и зимой, когда мало солнца.

"Эту станцию ​​даже делали на два режима: зимний и летний. Итого она может давать до 60-70 киловатт в такой солнечный день. В прошлом месяце 1400 у меня было киловатт-часов. Только благодаря тому, что мы заряжаем электромобиль, который используем сейчас каждый день, мы используем около 300-400", - подытожил Штефчук.

Отключения света в Украине - последние новости

Российская Федерация уже не первый год бьет по украинской энергосистеме, пытаясь таким образом отобрать у украинецв даже свет. Из-за большого дефицита в энергосимстеме в Украины пришлось ввести графики отключений электричества, но энергетики стараются исправить ситуацию.

17 июля "Энергоатом" сообщал, что энергоблок-тысячник подключили к энергосети после планового ремонта, что позволит сократить часы отключенийи света.

24 июля после планового ремонта к энергосистеме подключили еще один атомный блок, что существенно повлияло на стабильность энергосистемы и уменьшило дефицит электроэнергии.

Кроме того, УНИАН писал, где выгоднее всего купить зарядную станцию для дома.

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