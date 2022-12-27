Столица Украины получает стабильные объемы электроэнергии, отметили в YASNO.

В Киев поступают стабильные объемы электрической энергии.

О том, какая ситуация со светом в Киеве, сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в социальной сети Facebook.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость. Эти объемы удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей. Это вторая хорошая новость", - сообщил Коваленко.

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Вместе с тем, он отметил, что сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура существенно упадет, а потребление возрастет.

Он подчеркнул, что в Новый год должна быть плюсовая температура.

"Остается еще самая главная переменная - сумасшедший сосед, и его ракеты и иранские "Шахеды", - отметил Коваленко.

Ситуация с электроэнергией в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Киев пережил несколько волн вражеских атак иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed. Россия запустила 23 дрона, 18 из них наши воины ликвидировали. Были "прилеты" в объекты энергетической инфраструктуры, и в энергосистеме возник значительный дефицит мощности.

21 декабря Сергей Коваленко сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киеве пока самая сложная в государстве. 26 числа он сказал, что отключение света в столице пока нет возможности снова делать по стабилизационным графикам.

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