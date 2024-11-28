Военные объяснили, что оккупанты учитывают метеорологические условия, которые будут мешать работе ПВО.

Во время российского ракетного обстрела Украины зафиксировали 12 попаданий, в основном - в объекты топливно-энергетического сектора страны.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что под атакой оккупантов оказались электрические подстанции в разных областях. Противовоздушная оборона сбила почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101, а также три управляемые авиационные ракеты и 35 дронов. Еще более 60 беспилотников локально потеряли.

Военные отмечают, что во время последних атак россияне применяют большое количество ракет и дронов. На некоторых направлениях их больше, чем украинских средств прикрытия:

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"Враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах".

В Воздушных силах объясняют, что это существенно усложняет работу советских зенитных ракетных комплексов, а западных систем недостаточно для прикрытия сотен объектов критической инфраструктуры.

Также российские захватчики учитывают метеорологические условия, которые влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Во время этой атаки во многих областях наблюдали плотный туман и облачность.

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