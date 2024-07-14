С 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.

В Украине 15 июля по распоряжению "Укрэнерго" графики отключений света будут применять в течение всех суток.

В "Укрэнерго" сообщили, что с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут действовать три очереди отключений.

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Они возможны тоже в течение всех суток.

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Ситуация с электроэнергией в Украине

Российская Федерация пытается полностью уничтожить украинскую энергосистему, ударяя ракетами и дронами по объектам генерации и передачи электроэнергии.

13 июля Польша готова поставлять Украине электроэнергию. В частности, Польша обратилась в Еврокомиссию с предложением поставлять Украине электроэнергию, произведенную на польских ТЭС. Варшава таким образом хочет не только поддержать Киев грядущей зимой, но и сократить плату за выбросы.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в лучшем случае зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки. Однако вполне вероятно, что будет и другой сценарий, когда свет будут давать 6 часов в сутки в пиковые периоды, а, возможно, и меньше.

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