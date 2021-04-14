В 2017 году компания «Аркона Газ-Энергия», которую связывают с Петром Порошенко, получила спецразрешение на месторождение всего за 144 тыс. долларов США.

«Укрнафта» обратилась к руководителям депутатских фракций и профильных комитетов по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам экологической политики и природопользования, а также народным депутатам, избранным в Полтавской области, с просьбой обратить внимание на вопрос спора за Свистунковско-Червонолуцкое месторождение и направить в Офис Генерального прокурора соответствующее обращение/запрос о защите интересов государства в вопросе незаконной выдачи специального разрешения на пользование его недрами.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook.

23 марта Укрнафта обратилась в ОГП с инициативой пересмотреть судебное решение, которым было отказано в удовлетворении иска заместителя Генерального прокурора Украины о признании недействительным спецразрешения на пользование недрами, выданного «Аркона Газ-Энергия», по вновь открывшимся обстоятельствам, путем подачи соответствующего заявления в Окружной административный суд г. Киева.

«Укрнафта» обращает внимание, что согласно закону, Офис Генерального прокурора имеет 30 дней для реализации права на обращение в суд с таким заявлением.

"Для защиты интересов государства в отношении Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области осталось 8 дней", - отметили в компании, подчеркнув, что государство, по данным НАБУ, недополучило 196 млн грн. в результате продажи лицензии без конкурса.

В "Укрнафте" ранее отмечали, что владели спецразрешением на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Свистунковско-Краснолуцкой газоносной площади с 2004 по 2014 годы. В дальнейшем компания осуществила все действия для пролонгации спецразрешения. Но спецразрешение без публичного конкурса в нарушение процедур установленных законом было предоставлено ООО «Аркона Газ-Энергия», которое СМИ связывают с интересами Петра Порошенко. В 2017 году ООО «Аркона Газ-Энергия» получило спецразрешение на Свистунковско-Краснолуцкое месторождение за сумму эквивалентную 144 тыс. долларов США, что существенно ниже его рыночной стоимости, отмечали в компании.

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Автор: Григорий Бондарь