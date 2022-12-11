Больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.

Из-за непогоды на Волыни значительные обрывы линий электропередач, что повлекло массовые обесточивания в двух районах.

Об этом сообщил председатель Волынской областной военной администрации Виталий Погуляйко.

"Энергетики Волыни сообщают, что из-за непогоды в области есть значительные обрывы линий электропередач и поваленные опоры, что повлекло массовые обесточивания в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширская, Ратновская, Любешовская, Любомльская, Ковельская, Старовыжевская и Маневицкая ОТГ)", - написал он.

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По его словам, больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.

Погуляйко отмечает, что службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидацией последствий непогоды.

Раньше в ГСЧС предупреждали о значительном ухудшении погодных условий в западных областях 11 декабря - значительные осадки (мокрый снег и дождь), гололед, на дорогах гололедица.

Непогода на Западной Украине

Негода также наблюдается в Львове. Там в результате разгула стихии повалены деревья, повреждена электросеть. Из-за падения деревьев повреждены 10 машин.

Трамваи и троллейбусы во Львове на линии не выходят, потому что контактную сеть чистят от обледенения.

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