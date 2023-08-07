Даже экономным потребителям пришлось впервые за лето включать кондиционеры.

На выходных в Украине из-за аномально высоких температур воздуха наблюдалось рекордное потребление электроэнергии, что дало серьезную нагрузку на энергосистему страны.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", в субботу, 5 августа, из-за чрезвычайно жаркой погоды украинцы сожгли электроэнергии больше всего, по сравнению со всеми выходные лета. Причина - аномальная жара и активное использование кондиционеров.

"Наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны были дополнительно включиться", - говорится в сообщении.

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Максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных.

"Такое высокое потребление - существенная нагрузка на энергосистему, поскольку из- а масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена", - отметила компания.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook написал, что из-за аномальной жары на выходных было рекордное потребление электроэнергии в Киеве.

"Оцениваю как, примерно, 20% прирост по сравнению с прошлыми. Но система выдержала. Это хорошие новости", - добавил он.

Стоит напомнить, что 5 и 6 августа температура воздуха кое-где достигала 36-40 градусов. Из-за этого, даже самые экономные украинцы не смогли выдержать и впервые включали системы охлаждения в своих домах.

Жара в Украине

В субботу, 5 августа, в Украине была очень жаркая погода. Температура повысилась по всей стране до отметок +31°...+34°.

В воскресенье, 6 августа, жара в большинстве областей Украины усилилась. Столбики термометров показывали +33°...+ 38°, иногда жара достигала и 40-радусов.

Тем не менее, в понедельник 7 августа жара спала. В ближайшую неделю по всей Украине ожидается снижение температуры и периодические дожди.

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