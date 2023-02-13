В тех районах столицы, где могут быть отключения электроэнергии, есть дефицит пропускной способности сетей.

Во вторник, 14 февраля, в Киеве не планируются плановые отключения света. Однако в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского районов столицы могут применяться локальные отключения по графикам.

Как сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, уже несколько дней подряд "Укрэнерго" не формирует лимиты для регионов. Это означает, что генерационных ограничений практически нет.

"По сообщениям Минэнерго и "Укрэнерго", сейчас в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все позволяет производить больше электроэнергии. И это действительно потрясающе. Энергетики делают титаническую работу, чтобы мы с вами были с минимальными отключениями или вообще без них", – пояснил он.

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По словам Коваленко, это не значит, что система восстановлена настолько, чтобы работать бесперебойно.

"Поэтому в некоторых районах Киева, в частности в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского, есть дефицит пропускной способности сетей. Сети НЭК "Укрэнерго", поврежденные из-за обстрелов, пока не могут передавать такие объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех киевлян светом. Поэтому здесь могут применяться локальные отключения по графикам", – подытожил гендиректор YASNO.

Ситуация со светом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря профессионализму и усилиям энергетиков последние несколько дней у украинцев был свет без значительного количества отключений. Он добавил, что в будущем РФ может нанести новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего снова могут применяться ограничения электроснабжения в случае повреждений оборудования.

В восстановлении энергетической инфраструктуры Украине также помогают страны-партнеры. Так, начиная с июля 2022 года, Украина получила от Германии 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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