На ряде электростанций и объектах магистральных сетей, поврежденных во время ракетных и дроновых атак российских террористов, продолжаются ремонтные работы.

В нескольких областях Украины могут быть отключения света несмотря на то, что в системе на сегодня нет дефицита электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", потребление постепенно растет, по сравнению с выходным днем, что является традиционным для начала рабочей недели.

"Сейчас дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует. Имеющейся мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления", - говорится в сообщении.

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Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, выросло производство электроэнергии в энергосистеме, которое в полной мере покрывает потребление. Также благодаря наводнению интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления до областей на сегодня пока не доводились. Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком", - рассказали в компании.

Однако из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений. В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения для избежания риска перегрузки оборудования.

На ряде электростанций и объектах магистральных сетей, поврежденных во время ракетных и дроновых атак российских террористов, продолжаются ремонтные работы.

Российские атаки на энергетику Украины: детали

Энергосистема Украины пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположены и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит электроэнергии.

В Минэнерго сообщили, что по состоянию на 13 февраля в Украине нет дефицита электроэнергии, генерация обеспечивает все потребление.