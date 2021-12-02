До этого Калугин в течение пяти лет работал в ПАО "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз Украины" назначил члена правления компании Маврикия Калугина новым исполнительным директором группы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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На посту главного исполнительного директора Калугин будет отвечать за повышение темпов развития и обеспечения прибыльности "Нафтогаза", будет координировать работу по поиску новых бизнес-возможностей, обеспечивать реализацию инвестиционной политики компании. Также в периметр его ответственности будут входить вопросы операционных стандартов охраны и производительности труда на предприятиях "Нафтогаза".

Калугин на протяжении пяти лет работал в ПАО "Укрнафта" на позициях, в частности, заместителя председателя правления, исполнительного вице-президента по добыче и переработке.

Кроме того, на должность директора по стратегии и развитию бизнеса "Группы Нафтогаз" был назначен Сергей Боев, который до этого был начальником департамента стратегии и бизнес-аналитики НАК "Нафтогаз Украины".

Боев будет организовывать и координировать работу по разработке корпоративной стратегии и консолидированного бизнес-плана группы, деятельность аналитической функции и управления инвестициями "Нафтогаза". Он, в частности, будет отвечать за портфельное управление бизнесами и активами группы компаний. Он также будет осуществлять внедрение новых перспективных направлений деятельности, в частности, направлений зеленой энергетики, включая привлечение партнеров и необходимых ресурсов для преобразования таких направлений в новые бизнесы "Нафтогаза".

Ранее Боев работал на должности директора по развитию бизнеса АО "Укргаздобыча", где осуществлял управление стратегическим и бизнес-планированием, занимался разработкой системы управления эффективностью, управления инвестициями и поддержки усилий по привлечению партнеров.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе":

28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

После этого в "Нафтогазе" произошли серьезные кадровые перестановки.

Витренко был уволен с должности исполнительного директора "Нафтогаза", которую занимал с 2018 года, в июле 2020 года.

Автор: Анна Бредихина