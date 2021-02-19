При этом ситуация в Бурштынском энергоострове еще более угрожающая с точки зрения конкуренции.

Концентрация на энергетическом рынке Украины является высокой и свидетельствует о низкой конкуренции и угрозе монополизации.

Об этом говорится в отчете НКРЭКУ по функционированию рынка электрической энергии в ІІІ квартале 2020 года, обнародованном на сайте ведомства.

НКРЭКУ подсчитало что Герфиндаля-Хиршмана на рынке электроэнергии в двух торговых зонах (ОЭС и Бурштынский энергоостров) составил 2 388. Этот индекс позволяет оценить концентрацию определенных субъектов хозяйствования на рынке и измеряется от 0 до 10 000. Низким уровнем (высокая конкуренция) считается показатель от нуля до тысячи, средний уровень концентрации – до 1 800. Все что больше свидетельствует о высоком уровне концентрации рынка с низкой конкуренцией и угрозой монополизации.

Наибольшую долю на рынке по объему продажи электрической энергии в разрезе владельцев занимали: группа компаний государственной собственности, управление которыми осуществляет Минэнерго, ‒ 34%, группа компаний ДТЭК ‒ 25 % и группа компаний государственной собственности, управление которыми осуществляет КМУ – 23%.

При этом ситуация в Бурштынском энергоострове еще более угрожающая с точки зрения конкуренции. Здесь индекс Г-Ш по подсчетам НКРЭКУ в ІІІ квартале достиг пикового значения 8 855. Это благодаря монопольному положению компании Рината Ахметова «ДТЭК Западэнерго», которое имело 79% по объему отпуска энергии в данной торговой зоне. Калушская теплоцентраль имела 7%, еще несколько производителей «зеленой» энергии имели менее 2% каждый.

По данным НКРЭКУ с середины 2019 года доля ДТЭК на рынке «зеленой» генерации оставалась наибольшей и колебалась от 19 до 36%. Далее с показателями менее десяти процентов идут китайская группа CNBM и другие компании.

На розничном рынке поставки энергии небытовым потребителям НКРЭКУ также фиксировала среднюю и высокую концентрацию, которая снижалась только когда по разным причинам падала доля ДТЭКа:

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Автор: УНИАН