В декабре оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии выросла до 6103,1 гривни за тысячу кубометров с 5375,4 грн месяцем ранее.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 гривни за кубометр, что на 13,5% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в ноябре.

Читайте такжеВ Украине с 1 января подорожает транспортировка газаОб этом говорится в сообщении на сайте компании.

"В декабре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 6103,1 гривни за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - сказано в сообщении.

Сообщается, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

Отмечается, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,10 гривни за 1 тысячу кубометр, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.

В пресс-службе напомнили, что посмотреть цены на газ в Украине как для тепловиков, так и для населения за несколько лет можно с помощью дашбордов на сайте Нафтогаза.

Что этому предшествовало

В ноябре "Нафтогаз" установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,375 гривни за кубометр, что практически соответствовало стоимости газа для теплокоммунэнерго в октябре.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене до мая 2021 года.

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Автор: Игорь Орел