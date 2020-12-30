По данным компании, это позволит обеспечить надлежащий уровень конкуренции на рынке.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выступила с инициативой выставлять для продажи на товарных биржах не менее 15% добытого газа.

Согласно сообщению пресс-службы компании, такое предложение о добровольных обязательствах компания сделала Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) во время процедуры получения разрешения на покупку компании «Надра Юзовская».

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Отмечается, что расчет в 15% объемов осуществляется без учета ресурса газа, реализуемого в рамках специальных обязательств во исполнение статьи 11 Закона Украины «О рынке природного газа».

Сообщается, что АМКУ одобрил предложения «Нафтогаза», поэтому после завершения процесса концентрации компания начнет в обязательном порядке продавать долю газа еще до начала добычи углеводородов на Юзовском участке.

«Инициатива является действенным рычагом для нивелирования потенциальных рисков для конкуренции в случае, если «Нафтогаз» существенно увеличит объемы добычи газа после начала разработки нового участка недр», - сказано в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины»

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Игорь Орел