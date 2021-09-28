27 сентября, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства.

Кабинет министров Украины определил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год.

Одним из направлений деятельности компании определено введение нового порядка расчета бытовых потребителей. Соответствующее решение закреплено постановлением КМУ № 1011 от 27 сентября 2021.

Основными направлениями деятельности компании определены:

1. Создание балансирующих групп для поставщиков природного газа населению, участники которых могут приобретать газ у компании в объемах, достаточных для нужд населения, на равных условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

2. Поставка газа операторам газораспределительных сетей (ГРС, облгазы) для покрытия производственно-технологических потерь в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа.

3. Содействие переходу на новую модель расчетов населения за природный газ, когда каждый месяц потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления.

4. Приведение условий расчетов в договорах на поставку природного газа теплогенерирующим предприятиям и операторам ГРС, а также в договорах на реализацию газа населению в соответствии с условиями расчетов бытовых потребителей.

5. Заключение энергосервисных договоров с потребителями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованной поставке теплоэнергии, что позволит таким потребителям не увеличивать расходы на нее благодаря осуществлению мероприятий по энергоэффективности.

НАК "Нафтогаз Украины": что необходимо знать

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

27 сентября, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Натальи Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

27 сентября 2021 года Кабинет министров сделал кадровые перестановки в правлении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", в частности прекратил полномочия двух членов правления и назначил исполняющих обязанности членов правления.

Автор: Елена Коваленко