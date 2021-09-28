Кабинет министров Украины определил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год.
Одним из направлений деятельности компании определено введение нового порядка расчета бытовых потребителей. Соответствующее решение закреплено постановлением КМУ № 1011 от 27 сентября 2021.
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Основными направлениями деятельности компании определены:
1. Создание балансирующих групп для поставщиков природного газа населению, участники которых могут приобретать газ у компании в объемах, достаточных для нужд населения, на равных условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.
2. Поставка газа операторам газораспределительных сетей (ГРС, облгазы) для покрытия производственно-технологических потерь в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа.
3. Содействие переходу на новую модель расчетов населения за природный газ, когда каждый месяц потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления.
4. Приведение условий расчетов в договорах на поставку природного газа теплогенерирующим предприятиям и операторам ГРС, а также в договорах на реализацию газа населению в соответствии с условиями расчетов бытовых потребителей.
5. Заключение энергосервисных договоров с потребителями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованной поставке теплоэнергии, что позволит таким потребителям не увеличивать расходы на нее благодаря осуществлению мероприятий по энергоэффективности.
НАК "Нафтогаз Украины": что необходимо знать
- НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.
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