Также Кабмин временно берет на себя функции наблюдательного совета компании до формирования нового независимого набсовета.

Кабинет министров сделал кадровые перестановки в правлении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", в частности прекратил полномочия двух членов правления и назначил исполняющих обязанности членов правления.

Об этом сообщает Министерство экономики.

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"По решению правительства прекращены полномочия членов правления акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Исполнение обязанностей членов правления указанного общества возложено на директора по управлению персоналом и социальной политики акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Елену Бойченко, советника председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Владислава Воловика, советника председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи газа Маврикия Калугина, начальника казначейского департамента акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Романа Чумака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед новоназначенными руководителями поставлена задача обеспечить стабильную работу компании и наращивать добычу отечественного газа. Также одной из главных задач является организация бесперебойного отопительного сезона.

Также Кабмин временно берет на себя функции наблюдательного совета компании до формирования нового независимого набсовета. Правительство заинтересовано как можно быстрее избрать независимых членов наблюдательного совета в соответствии с лучшими международными практиками, сообщила пресс-служба.

В министерстве отметили, что безусловным приоритетом для правительства является стабильная работа "Нафтогаза" как одной из базовых компаний, от которой зависит вся энергосистема Украины и прохождение отопительного сезона. "Нафтогаз" продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, как это и было инициировано президентом Украины.

"Компания будет работать исключительно в общественных интересах и обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона при любых условиях", - добавили в ведомстве.

НАК "Нафтогаз Украины": что необходимо знать

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

27 сентября, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Натальи Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Автор: Анна Бредихина