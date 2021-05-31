В договоре "Нафтогаз" завысил цену и предусмотрел штрафы за нарушение сроков оплаты.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не выполняет поручение президента Владимира Зеленского о поставках газа для тепловиков.

Соответствующее заявление сделала Ассоциация «Укртеплокоммунэнерго», которая обратилась в Офис президента с соответствующей жалобой.

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«Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» подготовила и направила обращение заместителю руководителя Офиса Президента Украины, Минрегиону и Ассоциации городов Украины по поводу невыполнения НАК «Нафтогаз Украины» поручений президента, наработанных на совещании 21 мая 2021 года. В частности, о несоответствии поручению условий договора о поставках природного газа», - сказано в сообщении.

Отмечается, что условия договора на поставку природного газа для производства тепловой энергии от «Нафтогаз Трейдинг» полностью противоречат поручению президента. В частности, договором предусмотрена цена газа на производство тепловой энергии на уровне 7583,89 грн с НДС и транспортировкой вместо 7400 грн - как предусмотрено поручением.

При этом предусмотрена предоплата стоимости потребленного газа и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков ее проведения. Также договором предусмотрено бесспорное списание банком средств со счетов предприятий без их согласия в случае возникновения задолженности за потребленный природный газ, для чего ТКЭ должно заключить соответствующий договор с банком.

«Договорные требования «Нафтогаз Трейдинг» приведут к дестабилизации работы предприятий ТКЭ по обеспечению потребителей тепловой энергией. Эти требования носят дискриминационный и противоправный характер, что в результате снова приведет к возникновению значительной задолженности за потребленный природный газ и значительным суммам штрафных санкций, источников покрытия которых нет», - сказано в обращении.

В ассоциации считают необходимым внести изменения в договор с «Нафтогаз Трейдинг», чтобы также учитывать интересы тепловиков.

«Нафтогаз» и проблемные вопросы

С 1 мая этого года прекратили действие специальные обязанности (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК «Нафтогаз Украины». Отмена ПСО обеспокоила как руководителей городов, так и представителей теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что в новых условиях власть окажет поддержку городам, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании по указанным вопросам, который в феврале 2021 года подписали представители правительства, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ и мэры украинских городов.

21 мая 2021 года заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко провел совещание по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и горячей воды гражданам.

26 мая 2021 года Кабинет министров поручил министерствам и НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить заключение договоров о поставках газа с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и решить вопрос с накопленной задолженностью ТКЭ.

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Автор: Анна Бредихина