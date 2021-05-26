Также правительство поручило обеспечить заключение договоров по реструктуризации долгов предприятий ТКЭ.

Кабинет министров поручил министерствам и НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить заключение договоров о поставках газа с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и решить вопрос с накопленной задолженностью ТКЭ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение было дано на сегодняшнем заседании правительства.

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Министр энергетики Герман Галущенко, инициировавший данное поручение, отметил, что Министерству развития громад и территорий, Министерству юстиции совместно с НАК «Нафтогаз Украины» необходимо проработать вопрос и обеспечить заключение договоров реструктуризации долгов предприятий теплопоставок.

Также правлению НАК «Нафтогаз Украины» поручено проработать вопрос урегулирования судебных споров и судебных решений, внести предложения касательно наложения ареста на счета субъектов хозяйствования ТКЭ.

«Обеспечить подготовку и заключение договоров между «Нафтогазом» и предприятиями теплокоммунэнерго для обеспечения ТКЭ природным газом», - сказал Галущенко.

Он отметил, что, согласно Закону Украины «О рынке природного газа», смена поставщика газа по инициативе теплокоммунэнерго должна быть завершена в срок не более трех недель со дня уведомления о намерении сменить поставщика, при условии полного расчета с предыдущим поставщиком.

Цены на газ

Начиная с 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

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Автор: Анна Бредихина