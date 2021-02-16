По словам эксперта, создание такой базы данных без согласия потребителей в Украине запрещено.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» навязывает правительству идею создания единой базы потребителей газа для того, чтобы переманить самых «сладких» клиентов с большими объемами потребления и хорошей платежной дисциплиной.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

«Нафтогаз» продолжает активно впаривать чиновникам и обществу необходимость единой базы данных по всем потребителям газа в стране. Якобы это поможет защитить уязвимых потребителей от сезонных скачков цены газа. Правда, глава НАКа Андрей Коболев очень путанно объясняет, как именно это поможет их защитить», - отметил эксперт.

По его словам, только Министерство социальной политики определяет, является ли потребитель уязвимым и нужно ли ему помогать в оплате жилищно-коммунальных услуг через механизм субсидий. Ни «Нафтогаз», ни его дочерние компании не имеют права создавать на своей основе любые базы данных всех потребителей природного газа и других энергоресурсов.

«Создание такой базы данных, еще и без согласия потребителей, запрещено даже в Украине. Согласно статье 14 Закона Украины «О защите персональных данных», - подчеркнул Землянский.

Эксперт считает, что в «Нафтогазе» понимают, что никогда не смогут обслужить даже половину потребителей газа, поскольку у них нет соответствующих ресурсов (сотрудников, розничной сети). А возможность менять поставщика газа через «Укрпочту» и «Ощадбанк» – «очень классно звучит в пресс-релизе, но на деле это пшик».

«Поэтому «Нафтогазу» нужны не все потребители, а лишь самые сладкие. Те, у кого стабильно высокие объемы потребления и хорошая платежная дисциплина. Пока компания принимала к себе всех подряд. Но очевидно, что это не соответствует стратегии НАКа по захвату розницы», - написал Землянский.

По словам эксперта, если НАК получит 30% самых «аккуратных потребителей», то это даст столько же прибыли, сколько попытки выбить оплату со всех 100% клиентов.

«Вот и пытается «Нафтогаз» спылесосить самых сладких клиентов под эгидой создания единой национальной очень нужной стране базы данных. А чиновники слушают и аплодируют», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления «Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в Украине необходимо создать информационную базу уязвимых потребителей газа, что в будущем позволит государству более эффективно поддерживать население в условиях резкого роста цен на энергоресурсы.

Коболев считает, что открытая база потребителей энергоресурсов усилит конкуренцию на рынке газа и, как следствие, уменьшит платежки граждан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН