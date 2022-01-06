Оба контракта торговались на максимуме с конца ноября.

На фоне эскалации беспорядков в Казахстане и перебоев в поставках электроэнергии в Ливию цены на нефть резко выросли.

Об этом сообщает Investing.

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Стоимость барреля мартовской нефти Brent 6 января к 16:55 по Киеву составила $82,33 (+1,89%).

Баррель февральской нефти WTI торговался по $79,79 (+2,48%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в диапазоне $79,62‒82,81 и $76,75‒80,25 соответственно.

Оба контракта торговались на максимуме с конца ноября.

Цены на нефть в 2021 году:

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.

4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.

По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.

17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).

22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.

В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.