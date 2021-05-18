Министр энергетики обратился к регулятору с соответствующей просьбой.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился с письмом к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Соответствующую информацию УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

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Отмечается, что министр обратился к регулятору с такой просьбой на основании Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

«Это (импорт - УНИАН) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», - цитирует пресс-служба письмо главы Минэнерго.

По информации пресс-службы, ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию. Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей.

Импорт электроэнергии из России: как развивались события

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.

13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).

Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).

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Автор: Анна Бредихина