Министр энергетики Герман Галущенко обратился с письмом к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Соответствующую информацию УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
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Отмечается, что министр обратился к регулятору с такой просьбой на основании Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.
«Это (импорт - УНИАН) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», - цитирует пресс-служба письмо главы Минэнерго.
По информации пресс-службы, ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию. Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей.
Импорт электроэнергии из России: как развивались события
- В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.
- Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.
- В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.
- 13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).
- Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).
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