В Украине уже проходит месяц, когда не применяются графики отключений света. Об этом заявила председатель подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

"Сегодня проходит месяц, с тех пор как в Украине не применяются отключения электроэнергии. Правительство и энергетические компании сделали все возможное, чтобы их избежать", - заявила она.

Гриб рассказала, что, несмотря на все пессимистические прогнозы, энергосистема работает стабильно. Для этого слаженно и эффективно работают Кабинет Министров, Министерство энергетики и энергетические компании.

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"Надо отдать должное - в секторе энергетики власть демонстрирует высокий уровень управления, что обеспечило положительный результат", - подытожила нардеп.

Ранее экономист Борис Кушнирук назвал необоснованными обвинения министра энергетики Германа Галущенко в ненадлежащей подготовке к прохождению зимы.