Правительство ожидает от поставщиков снижения годовой цены на газ для населения в летний период.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«Правительство ожидает, что «Нафтогаз» и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Поскольку они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы», - написал Шмыгаль.
Он отметил, что годовой продукт - это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы.
«Годовой продукт - это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг», - отметил он.
Что этому предшествовало
- Газопоставляющие компании предлагают населению Украины с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года покупать газ по цене от 7,88 до 13,5 грн за кубометр.
- Наименьшую фиксированную на год цену своим потребителям предложила «Эвода Трейд» - 7,88 грн за куб. м, далее идет компания «Уманьгазсбыт» - 7,89 грн за куб. м, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» - 7,96 грн за куб. м. и «Волыньэлектросбыт» - 7,98 грн за куб. м.
- Фиксированные годовые цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения Украины, составляют 7,99 грн за куб. м.
- Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.
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