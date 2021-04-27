По его словам, годовой тариф позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ.

Правительство ожидает от поставщиков снижения годовой цены на газ для населения в летний период.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Правительство ожидает, что «Нафтогаз» и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Поскольку они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы», - написал Шмыгаль.

Он отметил, что годовой продукт - это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы.

«Годовой продукт - это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг», - отметил он.

Что этому предшествовало

Газопоставляющие компании предлагают населению Украины с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года покупать газ по цене от 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Наименьшую фиксированную на год цену своим потребителям предложила «Эвода Трейд» - 7,88 грн за куб. м, далее идет компания «Уманьгазсбыт» - 7,89 грн за куб. м, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» - 7,96 грн за куб. м. и «Волыньэлектросбыт» - 7,98 грн за куб. м.

Фиксированные годовые цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения Украины, составляют 7,99 грн за куб. м.

Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

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Автор: Игорь Орел