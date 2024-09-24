Среди главных факторов роста - опасения относительно эскалации на Ближнем Востоке.

Цены на нефть растут сегодня из-за новостей из США, Китая и Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 84 цента, или 1,14%, до 74,74 долларов за баррель. В то же время, ноябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 92 цента, или 1,31%, до 71,29 доллара.

Среди причин роста - решение Центрального банка Китая по широким мерам денежного стимулирования и поддержки рынка недвижимости. Они направлены на восстановление экономики, которая испытывает сильное дефляционное давление.

Видео дня

Еще одним фактором роста эксперты называют эскалацию на Ближнем Востоке. Ранее, напомним, Израиль нанес массированный удар по объектам "Хезболлы", в то время как лидер движения Хасан Насралла заявил, что война вступила в "новую фазу".

Наконец, третьим фактором роста стала неспокойная погода в Атлантике. Сейчас трейдеры внимательно следят за ситуацией, поскольку побережье Мексиканского залива находится под угрозой удара урагана.

Ранее американские компании уже заявили об эвакуации персонала с нефтедобывающих платформ.

Цены на нефть - главные новости

Напомним, в начале сентября цены на нефть обвалились до самых низких показателей с начала года. Падение связывали с экономическими проблемами КНР. Кроме того, свою роль сыграло урегулирование политического спора, который возник в Ливии из-за вопроса о контроле над Центральным банком.

Позже нефтяные цены несколько стабилизировались. Это произошло, в частности, из-за опасений по поводу урагана "Франсин".

Вас также могут заинтересовать новости: