При этом расходы на импорт электроэнергии сократились с 57 до 20 миллионов долларов.

Украина в январе-феврале 2021 года сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 3,7 раза - до 22,46 миллиона долларов.

Читайте такжеУкраинцам выплатили компенсацию за подорожание электроэнергии - МинсоцполитикиОб этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

По данным таможни, 51% (11,4 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 26,8% (6 миллионов долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 12,4% (2,7 миллиона долларов) – на Румынию. Экспорт в другие страны составил 2,1 миллиона долларов.

Также сообщается, что расходы на импорт электроэнергии в Украину сократились до 20,4 миллиона долларов в январе-феврале 2021 года с 57,25 миллиона долларов годом ранее. Большая часть – 53,5%, или 10,9 миллиона долларов - пришлась на поставки из Словакии, 8 миллионов долларов (39,4%) - из Белоруссии, 0,8 миллиона долларов (4%) - из Венгрии и 0,6 миллиона долларов (3%) – из других стран, включая Россию.

Что этому предшествовало

Украина в 2020 году сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с 2019 годом на 25,9% - до 280,8 миллиона долларов.

Расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам 2020 года выросли на 8,4% - до 131,6 миллиона долларов.

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Автор: Анна Бредихина