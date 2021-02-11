Глава Минэнерго отметил, что стратегически не поддерживает импорт из России и Беларуси.

Импорт электроэнергии из Беларуси и России является вынужденным в целях стабилизации работы энергосистемы Украины, но наша страна сможет полностью от него отказаться после интеграции в энергосистему Европейского Союза с 2023 года.

Читайте такжеУкраине может грозить общесистемная авария в энергосистеме - НКРЭКУОб этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Я стратегически не поддерживаю импорт из России и Беларуси. Вопрос в том, что для того, чтобы реализовывать такие стратегические важные инициативы, то нужно к этому готовиться. Когда, например, летом нормально не проводятся ремонты, когда нет нормальной системы гарантирования достойного количества угля на складах, то мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси, иначе будет дефицит в энергосистеме", - сказал Витренко.

Он отметил, что Украина сможет полностью отказаться от импорта из России и Беларуси после интеграции в энергосистему ЕС, которая должна состояться не позднее 2023 года.

"Реальное решение проблемы - отсоединение от России и Беларуси и присоединение к Европе. Тогда ту же аварийную помощь, перетоки, импорт и экспорт мы сможем осуществлять с европейским рынком", - сказал глава Минэнерго.

Справка УНИАН

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 стран-участниц.

По данным оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго", Украина в 2022 году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

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Автор: Игорь Орел