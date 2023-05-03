Отсрочка по платежам достигнута в ответ на взаимную услугу – обещание построить газовый хаб в Турции.

Россия разрешила Турции отложить на неопределенный срок выплаты по прошлогодним поставкам российского газа. Договоренность достигнута между правительством Турции и российской госкорпорацией "Газпром", пишет Reuters.

Проблемы с оплатами импортного газа у турецких властей возникли из-за резкого роста цен в прошлом году – до 97 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает средний показатель за последние годы.

"Были переговоры, была достигнута договоренность с Россией, с компанией "Газпром" об отсрочке платежей выше определенного уровня после того, как в прошлом году цены чрезвычайно выросли, чего никто не мог предвидеть", — заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

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Как пишет The Moscow Times, в качестве ответной услуги за отсрочку Кремль попросил Реджепа Эрдогана создать в Турции газовый хаб, который заменит для России разрушенную систему трубопроводов "Северный поток".

Ситуация с нефтегазовым экспортом России

После потери европейского газового рынка, что стало следствием российского вторжения в Украину, в России начали сокращать добычу газа. В первом квартале 2023 года добыча газа в России упала по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти на 10%.

А вот ситуация с нефтью совсем другая. Хоть Россия не может из-за санкций продавать нефть в Европу напрямую, она резко нарастила экспорт в Индию и другие страны "глобального Юга". Из-за этого стоимость отдельного барреля российской нефти начала падать.

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