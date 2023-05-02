Физические объемы экспорта нефти из РФ растут, но ее стоимость падает.

В последние недели Россия рекордно нарастила морской экспорт нефти, при этом стоимость барреля российской нефти наоборот рекордно снизилась. Обещанное два месяца назад сокращение добычи нефти в России пока не подтверждается.

Как пишет Bloomberg, в последнюю неделю апреля нефтяной экспорт России превысил 4 миллионов баррелей в сутки. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину указанный рубеж поставки пересекали лишь однажды.

Ведущим покупателем российской нефти становится Индия. По данным Bloomberg, сегодня Россия уже поставляет в эту страну больше нефти, чем Ирак и Саудовская Аравия вместе взятые. Именно они в прошлом были основными поставщиками нефти на индийский рынок.

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Однако на фоне роста физических объемов поставки стоимость отдельного барреля российской нефти, покупаемой Индией, наоборот рекордно сократилась. Согласно последним данным, в марте Индия платила 70,18 доллара за каждый баррель сырой российской нефти, хотя в феврале было 72,14 доллара, а годом ранее – 118 долларов.

Но даже 70 долларов – это явно не предел падения. Bloomberg констатирует, что нефтеперерабатывающие заводы Индии сталкиваются со все возрастающим давлением со стороны Запада, который установил ценовой потолок в 60 долларов за баррель российской нефти.

Издание утверждает, что недавно Владимир Путин разрешил поставлять нефть в "дружественные страны" по цене ниже 60 долларов.

Экспорт российской нефти – последние новости

В конце февраля – начале марта российские власти заявляли о планах по сокращению нефтедобычи и морского экспорта нефти. В апреле эти планы якобы начали воплощать в жизнь, однако статистика поставок этим заявлениям явно противоречила.

Кроме того, российские власти засекретили данные о добыче нефти и газа. Это может свидетельствовать как о рекордном падении добычи, так и о ее тайном наращивании с целью профинансировать войну, нарушив договоренности в рамках картеля ОПЕК+.

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