График отключения света, в частности, не касается объектов критической инфраструктуры.

В четверг, 18 апреля, в Украине в результате массированных ударов РФ ракетами и дронами на электростанции может возникнуть необходимость отключения света для промышленных предприятий и бизнеса.

Контролируемые ограничения электроснабжения возможны в период 8:00 - 22:00, предупредили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Они (графики ограничения мощности, - Ред.) будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что объемы ограничений незначительны. По сведениям НЭК, ограничения электроснабжения не касаются оборонных предприятий и объектов критической инфраструктуры.