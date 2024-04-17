Чтобы покрыть такой рост, нужно дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях, но такой возможности нет.

В среду, 17 апреля, потребление электроэнергии в Украине стремительно растет из-за похолодания и облачной погоды. По состоянию на утро уровень на 6,5% превышал аналогичный показатель за вчерашний день. Чтобы покрыть такой рост, нужно дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет – тепловые электростанции являются одной из основных целей ракетных ударов россиян. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании также отметили, что во вторник суточный максимум потребления был около 21:00. Он почти на 2% превысил максимальное потребление понедельника 15 апреля. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами с 19:00 до 22:00.

На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания.

Видео дня

По данным "Укрэнерго", вчера, 16 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии – имелся дефицит. Для поддержания баланса диспетчерский центр с 20:00 до 22:00 привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии и Румынии общим объемом 400 МВТ-ч.

В то же время в течение суток запланированный объем импорта электроэнергии почти в 2 раза меньше, чем вчера. Ресурс поступает из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 6600 МВт-ч. Экспорт – не запланирован.

Утром на Харьковщине увеличены графики отключений. Причина – рост потребления из-за похолодания. Одновременно обесточены около 251 тысячи потребителей. На Криворожье продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей. В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.

Проблемы в энергетике

Ранее УНИАН писал, что в случае повышенного спроса на потребление электроэнергии и продолжения российских обстрелов по энергообъектам в Киеве могут применить графики ограничения электрической мощности.

После разрушения Трипольской ТЭС президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в станцию попали 4 российские ракеты, еще 7 удалось сбить. Как пояснил президент, станцию не удалось защитить от российских ракет, потому что в украинской системе ПВО иссякли боеголовки, которыми защищали объект.

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