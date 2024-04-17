В среду, 17 апреля, потребление электроэнергии в Украине стремительно растет из-за похолодания и облачной погоды. По состоянию на утро уровень на 6,5% превышал аналогичный показатель за вчерашний день. Чтобы покрыть такой рост, нужно дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет – тепловые электростанции являются одной из основных целей ракетных ударов россиян. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В компании также отметили, что во вторник суточный максимум потребления был около 21:00. Он почти на 2% превысил максимальное потребление понедельника 15 апреля. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами с 19:00 до 22:00.
На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания.
По данным "Укрэнерго", вчера, 16 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии – имелся дефицит. Для поддержания баланса диспетчерский центр с 20:00 до 22:00 привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии и Румынии общим объемом 400 МВТ-ч.
В то же время в течение суток запланированный объем импорта электроэнергии почти в 2 раза меньше, чем вчера. Ресурс поступает из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 6600 МВт-ч. Экспорт – не запланирован.
Утром на Харьковщине увеличены графики отключений. Причина – рост потребления из-за похолодания. Одновременно обесточены около 251 тысячи потребителей. На Криворожье продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей. В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.
Проблемы в энергетике
Ранее УНИАН писал, что в случае повышенного спроса на потребление электроэнергии и продолжения российских обстрелов по энергообъектам в Киеве могут применить графики ограничения электрической мощности.
После разрушения Трипольской ТЭС президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в станцию попали 4 российские ракеты, еще 7 удалось сбить. Как пояснил президент, станцию не удалось защитить от российских ракет, потому что в украинской системе ПВО иссякли боеголовки, которыми защищали объект.