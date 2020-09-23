Кабинет министров Украины внес изменения в технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам и дизельному топливу на основе директив Европейского Союза.
Соответствующие постановление было принято в ходе заседания правительства.
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Что изменится
Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза. Проектом акта вносятся изменения в технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, об установлении четких норм содержания серы, уточнения новых терминов и определений, что позволит избежать разного толкования технического регламента.
Документ вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.
Сжиженный газ
В июле Кабинет министров утвердил технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.
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