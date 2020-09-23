Документ вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.

Кабинет министров Украины внес изменения в технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам и дизельному топливу на основе директив Европейского Союза.

Соответствующие постановление было принято в ходе заседания правительства.

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Что изменится

Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза. Проектом акта вносятся изменения в технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, об установлении четких норм содержания серы, уточнения новых терминов и определений, что позволит избежать разного толкования технического регламента.

Документ вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.

Сжиженный газ

В июле Кабинет министров утвердил технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

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Автор: Игорь Орел