Средняя цена импортного газа в Украине составила 202,5 доллара за тысячу кубов против 182,5 доллара месяцем ранее.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2020 года составила 202,46 доллара за тысячу кубометров, что на 10,9% больше, чем в ноябре 2020 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2020 года, которая составляет 5702,83 гривни, или 2020,46 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

По данным Минэкономики, средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 14,6% (в декабре 2019 года она составляла 176,69 доллара за 1 тысячу кубометров).

Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2020 года составила 182,5 доллара за тысячу кубометров, что на 6% больше, чем в октябре 2020 года.

Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная - на 20,5%.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.

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Автор: Анна Бредихина