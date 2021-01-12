Средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2020 года составила 202,46 доллара за тысячу кубометров, что на 10,9% больше, чем в ноябре 2020 года.
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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2020 года, которая составляет 5702,83 гривни, или 2020,46 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- По данным Минэкономики, средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 14,6% (в декабре 2019 года она составляла 176,69 доллара за 1 тысячу кубометров).
- Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2020 года составила 182,5 доллара за тысячу кубометров, что на 6% больше, чем в октябре 2020 года.
- Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.
- Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.
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