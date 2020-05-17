Худшее на нефтяном рынке уже позади – глава ОПЕК

Новая встреча стран-членов картеля запланирована на июнь.

Худший из нефтяных кризисов, в результате которого цены на нефть рухнули до исторических минимумов, уже позади, считает глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо.

Читайте такжеЭксперт: проигрыш России в нефтяной войне – это еще и политическое поражение лично Путина

Об этом сообщает ZN.ua.

По его словам, сейчас члены организации смотрят в будущее с "осторожным оптимизмом". Этому способствует постепенное восстановление мировой экономики от шока, вызванного пандемией коронавируса.

"Здесь, в ОПЕК, мы сохраняем осторожный оптимизм относительно того, что худшее уже позади. То, что мы увидели в апреле, было экстраординарным, но члены группы приняли вызов", - заявил Баркиндо в интервью изданию Bloomberg.

Организация планирует собраться на новую встречу, чтобы обсудить сокращение нефтедобычи. По его словам, сейчас страны-члены ОПЕК быстро внедряют необходимые сокращения.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля на мировых биржах стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI достигла отрицательных значений. Ситуация на бирже была обусловлена переизбытком нефти на рынке при росте добычи, низком спросе и переполненности нефтехранилищ в США.