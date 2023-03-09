АЭС уже в шестой раз полностью теряет внешнее энергоснабжение и работает в аварийном режиме.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая сегодня была полностью обесточена в результате ракетного обстрела РФ. Как сообщается на сайте МАГАТЭ, об этом Гросси сказал сегодня, выступая на заседании Совета управляющих организации.

Он отметил, что сегодня около 5 утра по местному времени Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение, когда отключилась последняя ЛЭП на 750 киловольт. Гросси отметил, что единственная резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена несколько дней назад и сейчас находится в ремонте. В настоящее время станция питается за счет исключительно резервных дизельных генераторов, ресурсов которых хватит на 15 дней работы.

"Это уже в шестой раз - позвольте еще раз повторить – в шестой раз - ЗАЭС полностью теряет внешнее энергоснабжение и вынуждена работать в этом аварийном режиме. Напомню - это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром и позволить этому случиться? Так продолжаться не может", - подчеркнул Гросси.

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По его словам, представители МАГАТЭ, выполняющие миссии на других АЭС в Украине, доложили сегодня, что также на Южно-Украинской АЭС есть повреждения линий электропередач, но ее электроснабжение обеспечено.

"Я поражен самоуспокоенностью... Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться время от времени, то однажды наша удача закончится", - сказал Гросси.

Он призвал действовать и сказал, что продолжит срочные консультации и контакты.

Массированный удар по Украине 9 марта - что известно

С 8 на 9 марта Россия совершила новую массированную атаку по Украине, которую пропагандисты Путина назвали "ударом возмездия".

По данным Генштаба, враг выпустил 81 ракету, в частности "Кинжалы" и "Калибры", применив и иранские дроны-камикадзе.

Зафиксирован ряд попаданий по объектам энергоинфраструктуры, в частности Киева, Житомира, Львова, Одессы и Харькова. В пострадавших населенных пунктах были введены аварийные отключения света.

Некоторые ракеты попали в жилую зону во Львовской области. Сейчас известно о пяти погибших.

Кроме того, из-за действий оккупантов была полностью обесточена Запорожская АЭС, сейчас специалисты уладили проблемы с электроэнергией.

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