Александр Харченко отметил, что на ситуацию в энергетике может повлиять погода.

Украинцы этой зимой не остались без света в результате российских атак. Отключения электроэнергии до конца холодного периода все же возможны.

"Несмотря на то, что уже было шесть волн огромных атак, начиная с ноября, как видим, электричество у людей есть, газ поступает – все есть. Я уверен, что никаких апокалиптических прогнозов у нас точно не будет. Мы идем по своему плану", - рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЕВ24.

По его словам, февраль в Украине может быть сложным.

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"Если будет температура -5 и ниже, то, наверное, вернутся ограничения поставок электроэнергии. Но у нас есть резервы оборудования, понимание что делать и как, как противостоять этим атакам. Как видим, на сегодня это понимание дает свои результаты, как и проведенная подготовка", - подытожил эксперт.

Отключения света в Украине - последние новости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что 2024 год был самым сложным годом для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Армия РФ била по энергетическим объектам почти весь год.

За прошлый год украинская энергосистема подверглась 13 российским атакам, но с 30 декабря 2024 года графики отключения света в Украине не применялись.

Только 15 января из-за массированной атаки РФ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях вводили аварийные отключения электроэнергии, которые отменили спустя пару часов.

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