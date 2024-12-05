"Укрэнерго" озвучило информацию о ситуации с энергетикой 6 декабря 2024 года.

6 декабря 2024 года, на протяжении всего дня, будет действовать одна или две очереди отключений для бытовых потребителей. "Укрэнерго" заявляет, что две очереди будут действовать с 07:00 - 20:00. С 06:00 до 07:00 и с 20:00 до 22:00 — одна очередь отключений.

"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", - говорится в публикации Telegram.

Национальная энергетическая компания также заявляет, что ситуация со временем применения и объемом ограничений может измениться в любой момент. Однако энергетики продолжают заниматься тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и вернуть в работу поврежденное российскими ракетами оборудование.

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Ситуация с энергосистемой в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что графики отключений света в Украине начали сокращаться. В частности, в Минэнерго объяснили, что это происходит именно из-за ремонтных работ.

"Единственное, что остается - это постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", - сказал заместитель министра энергетики.

Кроме того, нардеп Сергей Нагорняк рассказал, что графики отключений света можно отменить, но если будет солнечная погода, дополнительный объем генерации и отсутствие массированных атак на критическую инфраструктуру.

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