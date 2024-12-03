Государство должно предотвратить долговой паралич на энергорынке, - эксперт

Правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.

Об этом в Facebook пишет Адриан Прокип, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего.

"Два года украинская энергосистема под прицельными ударами российских ракет и дронов. Несмотря на десятки массированных и сотни мелких обстрелов мы до сих пор остаемся со светом. А проблема может прийти откуда и не ждали - это долги", - сказал Прокип.

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По его словам, энергорынок может быть парализован из-за накопленных долгов и вал претензий между компаниями с требованиями выплаты долга и арестами счетов исполнительной службой.

"Регулятор, правительство и парламент должны срочно принять меры, чтобы предотвратить долговой паралич рынка", - сказал он.

По словам эксперта, часть энергокомпаний, которые страдают из-за долгов, это естественные монополии.

"Эти компании просто не имеют средств, чтобы осуществить такую выплату. А причина проблемы, в том числе и в том, что НКРЭКУ утверждала заниженный тариф для этих компаний, в частности Укрэнерго", - пояснил Прокип.

Он подчеркнул, что без изменения подходов к финансированию Укрэнерго проблема никуда не исчезнет.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.