Большинство операторов систем распределения уже подтвердили изменение графиков плановых ремонтов электросетей.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины проведет проверки операторов систем распределения насчет увеличения количества отключений электроэнергии в декабре этого года.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

В частности, Госэнергонадзор проведет проверку по поводу длительности отключений потребителей от электроснабжения вследствие плановых ремонтов электроустановок и электрических сетей в отопительный период.

Также сообщается, что большинство операторов систем распределения (ОСР) подтвердили изменение графиков плановых ремонтов электросетей. Это предусматривает, что с 29 декабря по 10 января плановые ремонты ОСР проводить не будут, а также операторы уменьшат их количество в отопительный сезон и будут обеспечивать альтернативное электроснабжение для потребителей.

Читайте также26% украинцев уже сидели без света в этом отопительном сезоне - опросКак сообщал УНИАН, ранее компания ДТЭК и несколько операторов системы распределения сообщили, что с 28 по 31 декабря в Киеве и области будут массовые отключения электричества из-за планового проведения ремонтных работ.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что проведение ремонтных работ в отопительный период с отключением потребителей, тем более непредоставление альтернативного питания потребителям, является недопустимым.

29 декабря пресс-службы компаний "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщили, что в Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением света с 29 декабря по 10 января.

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