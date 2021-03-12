В сегменте оптового рынка, вскоре после запуска второго этапа реформирования, существенно снизилась цена на электроэнергию.

Основная цель реформирования рынка электроэнергии, а именно: увеличение конкуренции, как между поставщиками, так и между генерациями - уже достигнута.

Об этом в интервью "Українським Новинам" сказал директор компании "Энерго Cбыт Транс" Валерий Ноздрин.

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По его мнению, реформа энергорынка, которая началась в 2019 году, была настолько масштабной, что на 100% к ней не мог быть готов никто. Поэтому на первых этапах возникало много вопросов, однако на сегодня 90% проблем, которые существовали на момент старта рынка, решены.

"Сейчас рынок работает. Основная цель реформирования - увеличить конкуренцию - достигнута, как в сегменте оптового рынка, когда генерации между собой конкурируют, так и в сегменте розницы, где поставщики конкурируют за потребителей. Далее, с развитием рынка и совершенствованием процессов, ситуация будет улучшаться", - отмечает Валерий Ноздрин.

По его словам, в сегменте оптового рынка, вскоре после запуска второго этапа реформирования, существенно снизилась цена на электроэнергию.

"Для потребителя, наверное, это один из важнейших показателей, когда цена в результате конкуренции снижается. Весь 2020 год цена была значительно ниже, чем в 2019. Так, сработали и другие факторы, например, аномально теплая зима, огромные запасы угля на ТЭС. Но и конкуренция между генерациями тоже привела к снижению цены для конечного потребителя", - подчеркивает директор "Энерго Сбыт Транса".

Вместе с тем по словам Валерия Ноздрина, на рынке сохраняется ряд проблем, но они в основном связаны с вопросами государственного масштаба.

Среди таких проблем он назвал вопрос платежеспособности: "Есть государственные шахты или магистральные водоканалы, которые не оплачивают свое потребление, и эта проблема не зависит от рынка".

Также, несмотря на усилия Кабинета Министров, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полной мере не решена проблема выплат по "зеленой" генерации.

Кроме того, остаются открытыми вопросы со специальными обязательствами государственной генерации.

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Автор: УНИАН