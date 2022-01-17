4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод / Иллюстрация REUTERS
Российский газопровод "Северный поток-2" не соответствует требованиям законодательства ЕС.
Об этом в Киеве заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает OneNews Украина.
"Газпровод "Северный поток- 2" пока не полностью соответствует законодательству ЕС, потому сертификация приостановлена" — отметила глава МИД ФРГ.
Читайте такжеСенат США отклонил проект санкций против "Северного потока-2"
"Северный поток-2":
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.
- 10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
- 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".
- 4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.
- 15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".
- На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.
- 27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.
- 28 декабря 2021 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что "Северный поток-2" не может быть коммерческим проектом.
- 13 января 2022 года Сенат США отклонил проект санкций против "Северного потока-2".