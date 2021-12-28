4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.

Российский газопровод "Северный поток-2" не может быть частным коммерческим проектом, так как ониграет большую геостратегическую роль.

Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Wiwo.de.

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Таким образом, как пишет издание, позиция властей разделилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "Северный поток-2" совместным коммерческим проектом.

"Последние несколько лет с учетом различных представлений в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", – сказала Бербок.

В то же время, экс-генсекретарь ХСС Александр Добриндт выступил за введение в эксплуатацию газопровода, но только после того, как будут устранены юридические препятствия. "Постоянно ставить под сомнение "Северный поток-2" – принципиально неправильный подход", – отметил Добриндт.

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.