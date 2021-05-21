Коппульс присоединился к группе «Нафтогаз» в мае 2020 года.

Директор дивизиона «Трейдинг» Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и генеральный директор «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Трейдинг» Виллем Коппульс решил завершить работу в компании.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

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Сообщается, что временно исполнять обязанности директора дивизиона «Трейдинг» будет Отто Ватерландер, главный исполнительный директор группы «Нафтогаз».

И.о. генерального директора «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Трейдинг» назначена Ирина Журавлева, начальник департамента по операционной деятельности «Нафтогаз Украины».

Коппульс и его работа в «Нафтогазе»

Коппульс присоединился к группе «Нафтогаз» в мае 2020 года в качестве генерального директора «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Трейдинг».

Впоследствии онвозглавил дивизион «Коммерция», а после выделения розничного бизнеса в отдельное подразделение – дивизион «Трейдинг».

Кадровые перестановки в «Нафтогазе»

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

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Автор: Игорь Орел