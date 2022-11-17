Шведский арбитраж признал правоверным указ президента страны-агрессора Владимира Путина о переводе платежей за газ в рубли.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Арбитражный суд в Стокгольме обязал финского газового оператора Gasum выплатить "Газпрому" 300 млн евро с процентами.

Об этом сообщает польское издание Energia.rp.pl, уточняя при этом, что финны были наказаны за отказ платить в рублях, поэтому теперь "Газпром" подаст в суд на других своих клиентов в ЕС, которые также отказались платить.

Шведский арбитраж признал правоверным указ президента страны-агрессора Владимира Путина о переводе платежей за газ в рубли. Суд обязал финскую компанию Gasum выплатить долг ООО "Газпром экспорт" в размере более 300 млн евро за поставки газа в связи с невыполнением обязательства "бери или плати". Суд также постановил выплатить проценты за просрочку платежа.

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Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановления поставок природного газа в случае неуплаты покупателем в рублях в соответствии с указом Президента РФ от 31 марта 2022 года.

Арбитраж также постановил, что стороны обязаны продолжить переговоры по соглашению об урегулировании дальнейших поставок газа.

Как пишет издание, после этого вердикта "Газпром", скорее всего, подаст в суд на других клиентов из ЕС, которые также отказались платить в рублях. В свою очередь, и Gasum, и другие компании заявили, что подадут в суд на "Газпром" за прекращение поставок, несмотря на действующие контракты.

Gasum сообщила, что арбитражный суд в Финляндии разрешил компании не платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом".

Требование "Газпрома":

21 мая 2022 года "Газпром" приостановил экспорт газа в Финляндию, поскольку Хельсинки отказался выполнить требование России об оплате газа в рублях.

Финны, как и другие страны, включая Польшу, расценили такое требование как нарушение контрактов, которые предполагают оплату в долларах или евро. Российские рубли в контрактах не упоминаются.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1".

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

8 ноября 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

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