Начался путь к настоящей россиенезависимости, считают в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что план Европейской комиссии сократить потребление газа на 15% - это конец эпохи российского лобби.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"План Европейской комиссии по сокращению потребления газа на 15% - действенное противоядие от традиционного российского газового шантажа. Европа расправляет плечи и говорит: не позволим никому говорить с нами с позиции силы. Конец эпохи российского лобби в ЕС. Начало пути к настоящей россиенезависимости", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, страны-члены Европейского Союза достигли договоренности о сокращении потребления газа на 15%.

При этом ЕС может в критическом случае сделать это обязательным.

Одобренное постановление предусматривает возможность инициировать "Союзную тревогу" о безопасности поставок, в случае чего сокращение спроса станет обязательным.

В настоящее время страны-члены согласились уменьшить свой спрос на 15% по сравнению с их средним потреблением за последние пять лет, на срок с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года с возможным продлением до конца мая. Отмечается, что меры для выполнения поставленных целей страны могут выбирать по своему усмотрению.

Кроме этого, Совет ЕС определил ряд исключений из постановления, чтобы учесть различные ситуации государств-членов. Например, от выполнения постановления освобождаются страны, которые не подключены к газовым сетям других государств-членов, поскольку они не смогут высвободить значительные объемы газа из трубопроводов в пользу других государств.

"Цель сокращения спроса на газ - сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным сбоям в поставках газа из России", - добавили в пресс-службе Совета ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: