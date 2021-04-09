Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила План развития газохранилищ на 2021-2030 годы.
Читайте такжеВ Минэнерго рассказали о ситуации на рынке электроэнергииКак рассказали в пресс-службе "Укртрансгаза", общий объем инвестиций в инфраструктуру подземных хранилищ газа в ближайшие 10 лет составит 13,69 млрд грн (без НДС).
В этом году в развитие газохранилищ запланировано 345 млн грн (без НДС) инвестиций. Планируется, что преимущественно эти средства будут направляться на реализацию таких проектов по модернизации, как:
- реконструкция установки осушения газа на Дашавском ПХГ;
- реконструкция газосборного пункта Богородчанского ПХГ;
- техническое переоснащение компрессорного цеха Пролетарского ПХГ с заменой автоматической системы газового пожаротушения газоперекачивающих агрегатов.
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