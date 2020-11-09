Нефть марки Brent подорожала более чем на 9%.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent резко подскочила на 9% в понедельник, 9 ноября, и превысила на пике $43 за баррель впервые после 21 октября.

Это следует из данных биржи ICE.

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Цены на нефть ускорили рост на фоне сообщений об успехе испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech и победы Джо Байдена на президентских выборах в США.

Также на рост цен повлияли и заявления о возможном продлении сделки ОПЕК+ по ограничению добычи.

Выборы в США

3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы.

9 ноября 2020 года ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена

Коронавирус и мировая экономика

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов и завершили июль в минусе.

На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.

3 ноября 2020 года фондовый рынок США пошел вверх.

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Автор: УНИАН