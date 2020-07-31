Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года - СМИ

ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

Бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы.

Об этом пишет Bloomberg.

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Обвал ВВП США

По более традиционной методике подсчета ВВП США снизился на 9,5% во втором квартале по сравнению с первым.

Отмечается, что это наибольшее падение ВВП по итогам квартала с 1947 года (когда правительство США начало собирать такую статистику). Ранее аналитики предсказывали падение по итогам второго квартала на 34−35% в пересчете на годовую динамику.

Потребление домохозяйств, которое дает две трети ВВП, сократилось в годовом исчислении на 34,6%.

Причина падения

Мощное падение стало результатом решения властей США приостановить часть экономики на фоне пандемии. Карантин в США был введен в марте-апреле, однако уже в мае-июне его стали постепенно отменять в некоторых штатах.

По словам старшего экономиста Capital Economics Эндрю Хантера, существенный рост деловой активности в мае и июне подготовил почву для ощутимого роста ВВП в третьем квартале.

«Тем не менее, в связи с тем, что недавнее возобновление случаев заражения вирусом стало оказывать давление на экономику в июле, дальнейшее V-образное восстановление маловероятно», — добавил Хантер.

Прогнозы

Бюджетное управления Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

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