Инвесторы надеются, что победа демократов принесет дополнительные финансовые стимулы для поддержки экономики США, которая сильно пострадала из-за коронакризиса.

Вчера, 2 ноября, фондовые индексы США закрылись повышением.

Примечательно, что повышение индексов было зафиксировано за день до выборов президента США, которые проходят 3 ноября, сообщает CNN.

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Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,9%, или 510 пунктов. Индекс широкого рынка США S&P 500 вырос на 1,8%, а Nasdaq Composite - на 1,4%.

По прогнозам инвесторов, победа демократов повысит шансы на заключение соглашения о всеобъемлющем стимулировании экономики зимой.

Также инвесторы ожидают, что победа Байдена будет означать меньшие риски для фондового рынка в ближайшем будущем.

"Мы подчеркивали, что результаты работы Сената важны для траектории фискальной политики. При любом сценарии выборов мы ожидаем фискального пакета в размере 1,5 триллиона долларов, возможно, уже сразу после выборов", — отметил экономист Citi Эндрю Холленхорст.

Хронология событий

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов и завершили июль в минусе.

На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.

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Автор: УНИАН