Freeport LNG заявила, что планирует перезапустить в середине декабря свой экспортный завод в Техасе.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину американская компания по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG заявила, что планирует перезапустить в середине декабря свой экспортный завод в Техасе, который был закрыт на шесть месяцев после пожара.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Freeport, в январе 2023 года компания планирует перерабатывать около 2 млрд кубических футов газа (56 млн кубометров) в сутки в СПГ и выйти на полную мощность с использованием двух доков в марте 2023 года.

В настоящее время Соединенные Штаты сжижают около 12 млрд кубических футов (340 млн кубометров) газа в СПГ для экспорта на шести других крупных экспортных заводах страны.

Видео дня

Freeport:

Freeport - второй по величине объект по экспорту СПГ в США, закрылся в июне после взрыва, который, по словам консультантов по энергетике, стал результатом человеческой ошибки, неадекватных процедур эксплуатации и испытаний и других факторов.

Закрытие Freeport вынудило клиентов покупать дорогой СПГ из других источников для снабжения своих клиентов.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по"Северному потоку-1".

2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северный поток". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию. Кроме того, 1 октября 2022 года"Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

8 ноября 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

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