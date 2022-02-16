По словам главы Еврокомиссии, Европа заинтересована в снижении зависимости ЕС от российского газа.

На фоне возможного военного вторжения России на территорию Украины Европа рассматривает возможность уменьшения поставок газа из России.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также отметила, что ЕС в настоящий момент ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.

По словам главы Еврокомиссии, Европа заинтересована в снижении зависимости ЕС от российского газа и в случае ограничения поставок вполне справится с ситуацией.

Российская агрессия и поставки газа:

9 февраля 2022 года появилась информация о том, что в случае нападения России на Украину Япония готова утвердить экстренные поставки излишков природного газа в Европу.

14 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на украинской границе правительство Италии заявило о том, что намерено снизить зависимость от российского газа.

Ситуация с газом в Украине:

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Цена на газ: