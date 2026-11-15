Джон родился, вырос и до сих пор имеет недвижимость в Британии. С Лилией он познакомился в Украине и до начала Великой войны прожил в Одессе 30 лет.

После четырех лет пребывания в Великобритании Джон Холмс и его жена-украинка Лилия вернулись в Одессу, откуда уехали в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет ВВС, супруги решили вернуться, несмотря на постоянную угрозу российских атак. "Наши друзья считали нас дураками из-за того, что мы возвращаемся в Украину. Но мы чувствовали, что должны это сделать. Да, здесь опасно, летают дроны и слышны взрывы. Но нужно жить дальше. Наш дом – в Украине", – рассказал 74-летний Холмс, который является гражданином Великобритании.

В Великобритании супруги жили в городе Халли, графство Восточный Йоркшир, где Джон родился, вырос и до сих пор владеет недвижимостью. С Лилией, которой сейчас 64 года, он познакомился в Украине и до начала большой войны прожил в Одессе 30 лет.

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"Мы построили здесь хорошую жизнь", – отметил мужчина.

За четыре года в Великобритании Лилия пять раз ездила в Украину к родным. После последней поездки Джон предложил вернуться вместе. В мае этого года супруги снова поселились в Украине.

Они управляют судоходной компанией, имеют квартиру в центре Одессы недалеко от своего офиса и дом в селе примерно в 32 км от города. Из-за российских атак большую часть времени Джон и Лилия проводят в селе, где также часто звучат воздушные тревоги.

"Каждую ночь слышно, как над головой пролетают дроны. После перехвата российских беспилотников их обломки падали даже в нашем саду", – рассказал Холмс.

Супруги поражены стойкостью украинцев, которых они встретили по возвращении.

"Жизнь продолжается, и она должна продолжаться. Война стала частью повседневности. Дети ходят в школу во время воздушных тревог. Люди работают, занимаются своими делами. Мы тоже работаем, сажаем клубнику, смотрим телевизор – делаем все, чтобы отвлечься от того, что происходит", – говорит Лилия.

"Это невероятные люди. Я испытываю к ним только восхищение", – добавляет ее муж.

Украина готовится к очередной холодной зиме с возможными отключениями электроэнергии и перебоями с теплоснабжением. Супруги считают, что им повезло иметь газовое отопление, которое пока работает без перебоев, хотя другие люди оказались в более сложной ситуации.

Кроме того, как и многие другие предприятия, судоходный бизнес супругов серьезно пострадал из-за войны.

"Из Одессы сейчас отправляют очень мало грузов. До войны через порт экспортировали много зерна, но из-за российских атак теперь его перевозят по Дунаю. Мы пока держимся на плаву благодаря заказам из Греции", – объясняет Джон.

Он также рассказывает, что вместе с женой следит за трехсторонними мирными переговорами между Украиной и Россией при посредничестве США.

По словам мужчины, украинцы демонстрируют незаурядную стойкость, но устали от войны и постоянных атак. Жизнь остается сложной, а найти работу трудно. В то же время люди решительно настроены сохранить страну, её суверенитет и демократические свободы.

Джон отмечает, что украинцы хотят окончания войны, однако больше всего их беспокоит будущая безопасность.

"Мы не хотим, чтобы россияне вернулись через два-три года и снова попытались напасть", – подытожил он.

Ситуация в Украине: новости

Напомним, на Западе до сих пор существует немало мифов и странных стереотипов об Украине. Мол, это холодная, отсталая страна с ограниченными возможностями и суровой жизнью. Британка Элли, переехавшая в Украину несколько лет назад, ожидала от украинцев типичной "славянской" сдержанности – суровых лиц без улыбок, закрытости и холодности. Но женщину поразило украинское гостеприимство – открытость и доброта местных жителей по отношению к иностранцам.

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